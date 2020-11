Ex-Bayern-Star Renato Sanches begründet seine Top-Form bei Lille

Nach drei Spielzeiten, wovon Sanches eine auf Leihbasis bei Swansea City in der Premier League verbrachte, verkaufte der FC Bayern den Mittelfeldspieler deshalb wieder und nahm dabei einen satten Verlust von 15 Millionen Euro in Kauf.

Lille lehnte 70 Millionen für Sanches ab

In Lille mauserte sich der Portugiese still und heimlich zu einem der besten Spieler der Liga. Der Gewinner des Golden Boy Awards ist längst deutlich mehr wert, als die 20 Millionen Euro, die die Nordfranzosen einst für ihn an die Bayern überwiesen.

Sanches profitiert von Spielzeit

Tatsächlich bestritt Sanches in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend mehr Spiele (30) für Lille, als in jeder seiner Spielzeiten bei den Bayern (maximal 25). Viel gravierender als die Zahl der Einsätze ist jedoch die reine Einsatzzeit. Stand Sanches in der Saison 2017/18 für die Bayern in 17 Liga-Spielen nur 567 Minuten auf dem Platz, kam er in der vergangenen Saison beim OSC in 19 Liga-Partien auf 1482 Minuten Spielzeit.