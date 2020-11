NFL: Jimmy Garoppolo und George Kittle verletzen sich bei San Francisco 49ers

Die Verletzungen von Kittle und Garoppolo ereigneten sich zu Beginn des vierten Viertels und lagen nur wenige Minuten auseinander. Beide Spieler zogen sich zur weiteren Untersuchung in die Umkleidekabine zurück und kehrten nicht mehr auf das Feld zurück. Ob sie bis zum Heimspiel in der Nacht auf Freitag gegen die Green Bay Packers fit werden, ist laut Trainer Kyle Shanahan fraglich.

Garoppolo griff sich schon zu Beginn der Partie an den Knöchel, spielte ihn aber weiter, bevor er mit 14 Minuten Rest auf der Uhr aus dem Spiel genommen wurde. Er humpelte im Anschluss in die Kabine und musste von Nick Mullens ersetzt werden.

Garoppolo und Kittle humpeln vom Feld

Der 29-Jährige erlitt bereits in Woche zwei gegen die New York Jets eine Knöchelverstauchung und fehlte in den beiden nachfolgenden Spielen. "Er hatte eine gute Woche mit Wurftraining, aber Knöchelverstauchungen dauern an. Ich weiß, dass er sich später im Spiel verletzt hat oder wieder verletzt hat, und wir werden bis morgen warten, um zu sehen, wie schlimm es ist", so Shanahan.