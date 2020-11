Formel 1: Bernd Mayländer spricht über Abflug von George Russell in Imola

Beim Großen Preis der Emilia Romagna in Imola fliegt George Russell hinter dem Safety Car ab. Bernd Mayländer hat davon nichts mitbekommen und war verwundert.

Kurioser Abflug in Imola! Beim Großen Preis der Emilia Romagna in Imola gelang George Russell das Kunststück, unter Gelber Flagge direkt hinter dem Safety Car rauszufliegen.

Der Brite konnte sich den Fauxpas nach dem Rennen selbst nicht so recht erklären. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", suchte er in der Interviewzone nach Worten und gab offen zu: "Ich ärgere mich sehr."