Herbert Hainer: FC Bayern zieht Angebot für David Alaba zurück

Beim FC Bayern deutet sich der Abschied von David Alaba an. Wie Päsident Herbert Hainer verriet, haben die Münchner das Angebot an den Österreicher zurückgezogen.

Lange Zeit schien es undenkbar - nun deutet sich der Abschied von David Alaba vom FC Bayern an!

Wie Bayern-Präsident Herbert Hainer am Sonntagbend im BR sagte, hat der Rekordmeister sein Angebot auf eine Vertragsverlängerung zurückgezogen. Der Grund: Alabas Berater Pini Zahavi habe eine Frist zur Annahme des Angebots verstreichen lassen. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft nach dem Ende der Saison aus, er könnte den Verein im Anschluss ablösefrei verlassen.

Hainer: "Wir nehmen das Angebot komplett vom Tisch"

Dem Vernehmen nach beläuft sich das Bayern-Angebot auf elf Millionen Euro jährlich plus Prämien von maximal sechs Millionen Euro - für die Alaba-Seite nicht marktgerecht.

Bayern plant für Zeit nach Alaba

Auf die Frage, ob sich der Rekordmeister ab sofort mit der Nachfolge von Alaba beschäftige, antwortete Hainer: "Natürlich, wir müssen in die Zukunft planen." ( SPORT1-Kolumne: Effenberg kritisiert Alaba )

Er schätze den österreichischen Nationalspieler zwar sehr. Er sei Publikumsliebling und ein Eigengewächs des FC Bayern, weswegen er es auch bedauern würde, wenn beide Seiten am Ende der Saison getrennte Wege gehen müssten, so Hainer. "Aber", das betonte er auch, "wir haben eine weltweite Pandemie, der Fußball und der FC Bayern stehen vor Herausforderungen, die wir so noch nie gesehen haben".