Serie A: Genua-Derby von Leuchtrakete an Fallschirm überschattet

Beim Genua-Derby wird eine Leuchtrakete per Fallschirm ins Stadioninnere geschossen. Das Spiel muss daraufhin sogar kurz unterbrochen werden.

Wie in den meisten Spielen der heutigen Corona-Zeit waren auch beim Serie-A-Derby zwischen Sampdoria und dem FC Genua keine Zuschauer zugelassen.

Was war passiert? Bereits in der 3. Minute flog von außerhalb eine Leuchtrakete ins Stadion, die an einem kleinen Fallschirm befestigt war.