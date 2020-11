NFL: Pittsburgh Steelers weiter ungeschlagen, Packers unterliegen Vikings

Im Schlussviertel kamen beide Teams bis in die Endzone, ehe Jackson trotz zweier Touchdown-Pässe zum traurigen Helden wurde. Den Pass von der 23-Yard-Linie der Steelers in die Endzone konnte Wilie Snead nicht festmachen.

Pleitenserie der Patriots geht weiter

Gegen die Buffalo Bills setzt es für die New England Patriots mit 21:24 die vierte Pleite in Folge.

Bei noch 37 Sekunden auf der Uhr sah es dann auch wirklich so aus, als würden die Patriots zumindest die Verlängerung erzwingen können. Aber im zweiten Versuch an der 14-Yards-Linie der Bills unterlief Newton ein Fumble, der von Dean Marlowe aufgenommen wurde.

Green Bay verliert im Prestigeduell

Sein Pendant auf Seiten der Packers hieß Davante Adams. Der Wide Receiver war gleich zwölfmal von Superstar Aaaron Rodgers als Ziel ausgewählt worden. Sieben Versuche landeten in den Armen der Nummer 17 von Green Bay. Drei der Versuche brachte Adams bis in die Endzone.

Mit der Verpflichtung von Emmanuel Sanders können die New Orleans Saints in der kommenden NFL-Saison nicht nur auf ein Receiver-Duo der Extraklasse bauen, sondern gehören auch zu den Titelkandidaten. Welche Teams verfügen noch über zwei hervorragende Passempfänger? SPORT1 zeigt die Top 10 © SPORT1-Grafik/Getty Images

PLATZ 10 - BRANDIN COOKS (Los Angeles Rams): Auch wenn es mit der Playoff-Teilnahme im vergangenen Jahr nicht geklappt hat, an starken Receivern mangelt es den Rams nicht. Cooks glänzte in der zurückliegenden Saison mit starken zehn Touchdowns und ist damit absoluter Topscorer seines Teams © Getty Images

COOPER KUPP (Los Angeles Rams): Auch wenn Teamkollege Cooper Kupp mit "nur" zwei Touchdowns nicht an diese Zahlen heran kommt, bilden beide eine starkes Duo, das durch den dritten fähigen Receiver der Rams, Robert Woods, ergänzt wird © Getty Images

PLATZ 9 - TYLER LOCKETT (Seattle Seahawks): Mit den Seahawks ist in der NFL eigentlich immer zu rechnen. Nicht ganz unschuldig daran ist Tyler Lockett. Dem Passempfänger gelangen in der zurückliegenden Spielzeit erstmals mehr als 1.000 Receiving Yards. Und er hat einen starken Partner an seiner Seite © Getty Images

DK METCALF (Seattle Seahawks): Im Draft 2019 schnappte sich das Team von Head Coach Pete Carroll Metcalf. Und der Zweitrundenpick schlug gleich richtig ein. Sieben Touchdowns gelangen dem Receiver in seiner Premierensaison. Der 22-Jährige ist eines der größten Versprechen im CenturyLink Field © Getty Images

PLATZ 8 - JOHN BROWN (Buffalo Bills): Für viele Fans überraschend schafften es die Bills in der zurückliegenden Saison in die NFL-Playoffs. Neben Quarterback Josh Allen überzeugte vor allem Brown. Der Passempfänger heimste mehr als 1.000 Receiving Yards ein © Getty Images

STEFON DIGGS (Buffalo Bills): In der neuen Saison bekommt er dazu noch tatkräftige Unterstützung. Mitte März verstärkten sich die Bills mit Ex-Vikings-Star Diggs. Sie mussten dafür zwar einige Draftrechte abtreten, die Sofort-Hilfe durch das neue Receiver-Duo dürfte allerdings mehr wert sein © Getty Images

PLATZ 7 - ODELL BECKHAM JR (Cleveland Browns): Als einer der besten Receiver wechselte OBJ von den Giants nach Cleveland, doch die Browns spielten eine verkorkste Saison 2019 und verpassten die Playoffs deutlich. An der Stärke des exzentrischen Profis ändert dies natürlich nichts © Getty Images

JARVIS LANDRY (Cleveland Browns): Gemeinsam mit Teamkollege Landry, dem 2019 sechs Touchdowns gelangen, will OBJ in der neuen Saison die erhofften Akzente setzen. Dafür muss das Zusammenspiel mit Quarterback Baker Mayfield aber deutlich besser klappen © Getty Images

PLATZ 6 - DEANDRE HOPKINS (Arizona Cardinals): Es war eine der größten Sensationen in der bisherigen Free Agency. Die Houston Texans traden Star-Receiver Hopkins nach Arizona. Der 29-Jährige verzeichnete in fünf der vergangenen sechs Jahre mehr als 1.000 Yards und ist für seine exzellente Ballbehandlung bekannt © Getty Images

LARRY FITZGERALD (Arizona Cardinals): Die Cardinals dürfen sich in der neuen Saison über das exzellente Receiver-Duo bestehend aus Hopkins und Fitzgerald freuen. Weil dieser inzwischen aber bereits 36 Jahre alt ist, haben es beide im Ranking nicht weiter nach vorne geschafft © Getty Images

PLATZ 5 - TYREEK HILL (Kansas City Chiefs): Anfang Februar sicherten sich die Chiefs gegen die San Francisco 49ers den Super Bowl. Mitverantwortlich für den Erfolg war auch Hill. Der Receiver, der immer wieder wegen seines Privatlebens in der Kritik steht, verzeichnete in zwölf Spielen sieben Touchdowns © Getty Images

MECOLE HARDMAN (Kansas City Chiefs): Neben Hill glänzt vor allem Hardman. 2019 sicherten sich die Chiefs im Draft die Dienste des 22-Jährigen. Mit sechs Touchdowns in seiner Premierensaison lieferte er direkt ab. Die beiden Top-Receiver werden auch in der kommenden Saison von MVP Patrick Mahomes bedient © Getty Images

PLATZ 4 - EMMANUEL SANDERS (New Orleans Saints): Seit Jahren suchen die Saints nach dem fehlenden Puzzlestück für einen Super-Bowl-Sieg. Mit der Verpflichtung von Sanders könnte dieses gefunden worden sein. Der 33-Jährige stand zuletzt mit den 49ers im Endspiel und kann Quarterback Drew Brees eine Anspielstation für die Kurz- und Mitteldistanz sein © Getty Images

MICHAEL THOMAS (New Orleans Saints): Dazu steht den Saints mit Thomas, der in jeder seiner vier NFL-Saisons mehr als 1.000 Yards verzeichnete, eine weitere Receiver-Maschine zur Verfügung. Hinzu kommen Tight End Jared Cook und Running Back Alvin Kamara. Aus New Orleans droht Gefahr © Getty Images

PLATZ 3 - KEENAN ALLEN (Los Angeles Chargers): Seit 2013 trägt Allen das Trikot der Chargers und enttäuscht die Franchise nicht. Spektakuläre Touchdowns und in den letzten drei Jahren deutlich mehr als 1.000 Receiving Yards sprechen eine eindeutige Sprache © Getty Images

MIKE WILLIAMS (Los Angeles Chargers): Mit Williams hat Allen einen kongenialen Kollegen an seiner Seite. 2019 konnte dieser mit nur zwei Touchdowns zwar nicht so überzeugen wie im Jahr zuvor (zehn Touchdowns), an seinen Qualitäten ändert dies nichts. Fragt sich nur, welcher Quarterback das Duo in Zukunft bedient © Getty Images

PLATZ 2 - MIKE EVANS (Tampa Bay Buccaneers): Seit der Unterschrift von Megastar Tom Brady herrscht bei den Buccaneers Ausnahmezustand. Mit der Verpflichtung des erfolgreichsten Spielmachers aller Zeiten steigen die Ambitionen. Mit Evans und Chris Godwin stehen TB12 dabei zwei exzellente Anspielstationen zur Verfügung © Getty Images

CHRIS GODWIN (Tampa Bay Buccaneers): Evans und Godwin glänzten in der vergangenen Saison mit acht bzw. neun Touchdowns. Dabei empfing das Duo die Pässe aber auch von Quarterback Jameis Winston, der sich sagenhafte 30 Interceptions leistete. Zu was sind beide Receiver erst im Stande, wenn die Pässe noch präziser ankommen? © Getty Images

PLATZ 1 - CALVIN RIDLEY (Atlanta Falcons): Auch wenn die Falcons bei der Liste der Super-Bowl-Anwärter vielleicht nicht ganz oben stehen, das gefährlichste Wide-Receiver-Duo hat das Team auf seiner Seite. Der noch junge Ridley überzeugte in erst zwei NFL-Saison bereits mit 17 Touchdowns... © Getty Images

