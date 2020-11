Anzeige

Tour de France 2021: Strecken bekannt - Mont Ventoux zweimal auf Programm Premiere bei Tour de France 2021

Den Mont Ventoux müssen die Fahrer bei der Tour 2021 gleich zweimal bezwingen © Imago

Die Organisatoren präsentieren die Strecken bei der Tour de France 2021. Der Mont Ventoux wird zum besonderen Hindernis. Zudem gibt es zwei Einzelzeitfahren.

Premiere bei der Tour de France 2021: Der Mont Ventoux muss bei der 108. Frankreich-Rundfahrt auf einer Etappe erstmals zweimal vom Fahrerfeld bezwungen werden.

Dies verkündeten die Organisatoren am Sonntagabend bei der Streckenpräsentation.

Der 1910 m hohe Berg in der Provence bildet bei der 11. Etappe eines der Streckenhighlights in diesem Jahr.

Der Grand Depart des "Grand Boucles" steigt wie erwartet am 26. Juni in Brest, es folgen drei weitere Etappen in der Bretagne. Die Tour 2021 wird insgesamt ganz anders verlaufen als die hügelige und wohl anspruchsvollste Große Schleife der vergangenen Jahre im Spätsommer.

Zwei Einzelzeitfahren bei Tour de France 2021

Im kommenden Jahr wird es zwei Einzelzeitfahren geben: Das erste in Laval am fünften Tag, das zweite und vorentscheidende auf der vorletzten Etappe in den Weinbergen zwischen Libourne und Saint-Emilion.

Gleich fünf Tagesabschnitte führen die Fahrer in die Pyrenäen, nur zwei in die Alpen. Die Tour endet nach 3383 Kilometern am 18. Juli traditionell auf den Champs-Elysees in Paris.