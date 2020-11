Handball-Bundesliga: DHfK Leipzig in Quarantäne - Philipp Weber fehlt DHB-Team

Chefcoach positiv auf COVID-19 getestet

Alle weiteren Testergebnisse fielen negativ aus, so dass die Partie am vergangenen Donnerstag stattfinden konnte.

Eine weitere Testreihe im Anschluss an die Partie ergab nun jedoch weitere positive Ergebnisse. Daher wurden "nicht nur die betroffenen Akteure, sondern vorsorglich das gesamte Bundesligateam umgehend in häusliche Quarantäne geschickt", schrieb Leipzig in einer Mitteilung.

Deutschland empfängt Bosnien-Herzegowina

Die deutschen Handballer empfangen in der EM-Qualifikation am Donnerstag in Düsseldorf Bosnien-Herzegowina, anschließend folgt das Spiel in Estland (8. November).