Handball-Bundesliga: THW Kiel an der Spitze - auch Löwen und Flensburg siegen

Der Rekordmeister setzte sich am Sonntag 41:26 (23:16) gegen den TSV GWD Minden durch und zog durch die um einen Treffer bessere Tordifferenz noch an den Rhein-Neckar Löwen vorbei.

Drei Teams punktgleich - auch Flensburg siegt

Damit gehen insgesamt drei Teams mit jeweils 10:2 Punkten in die Länderspielpause. Am Samstag hatte der nun auf Rang drei liegende Vizemeister SG Flensburg-Handewitt 30:25 (17:10) gegen den Bergischen HC gewonnen.

DHB-Team trifft auf Bosnien und Herzegowina

Am Montag geht es für etliche Nationalspieler zu Lehrgängen mit ihren Auswahlmannschaften. Das deutsche Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft sich in Düsseldorf, wo am Donnerstag der Start in die EM-Qualifikation gegen Bosnien und Herzegowina steigt. Am Sonntag geht es in Tallinn gegen Estland.