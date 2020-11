Eintracht Frankfurt: André Silva greift Lewandowski und Haaland an

Der Portugiese agierte zu verspielt, zu wenig robust und ließ sich so von den Gegenspielern abkochen. Als ihn zwischenzeitlich noch Achillessehnenprobleme außer Gefecht setzten, kam der 24-Jährige in seinem ersten Halbjahr nicht richtig in Schwung. Die Fans vermissten Publikumsliebling Ante Rebic, der den Klub im Gegenzug in Richtung AC Mailand verlassen hatte.