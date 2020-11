Motorsport: Mini fährt in Interlagos während Rennen auf die Strecke

In Interlagos sorgte dieser Mini für große Überraschung während des Rennens © UOL Esporte

Bei einem Mercedes-Cup-Rennen im brasilianischen Interlagos fährt auf einmal ein Mini über die Rennstrecke. Die Fahrerin hatte zuvor an einem Drag-Race teilgenommen.

In einem eh schon verrückten Jahr 2020 hat ein Flitzer in Interlagos für einen weiteren kuriosen Zwischenfall gesorgt. Während eines Cup-Rennens der brasilianischen Mercedes Challenge fuhr plötzlich ein Mini über die Strecke.

Dabei handelte es sich allerdings nicht um einen Mini Cooper im Rennformat, sondern ein Privatauto. Renata Monti, die unglückliche Mini-Fahrerin, sah sich auf einmal einem Pulk von Rennautos ausgesetzt, der sich von hinten in rasantem Tempo näherte. Die 29-Jährige erinnerte sich anscheinend an ihre Führerscheinprüfung und stellte den Wagen mit Warnblinkanlage an den Streckenrand.