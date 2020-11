ADAC GT Masters: Wishofer und Boccolacci gewinnen am Lausitzring

Mick Wishofer und Dorian Boccolacci gewinnen das zweite Rennen der ADAC GT Masters am Lausitzring. Die Gesamtwertung rückt dadurch enger zusammen.

In zwölf Rennen des ADAC GT Masters in dieser Saison standen schon elf verschiedene Sieger ganz oben auf dem Treppchen. Mick Wishofer und Dorian Boccolacci vom Team Zakspeed gewannen das zweite Rennen am Lausitzring. (Alle Rennen LIVE bei SPORT1)