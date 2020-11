FC Bayern, David Alaba, BVB, Mats Hummels: Stefan Effenberg mit Klartext-Kolumne

die neuerlichen Corona-Maßnahmen in Deutschland betreffen zwangsläufig natürlich auch erneut den Fußball und die Bundesliga. Ich möchte deshalb wirklich an die Vernunft und Demut der Spieler appellieren.

Ich finde, wir müssen uns verabschieden von diesen Diskussionen, da erwarte ich eine Säuberung. Andere nämlich leiden zutiefst in dieser Pandemie, arbeiten in Kurzarbeit oder verlieren ihren Job.

Effenberg: Beeindruckt von Gladbach, RB auf gutem Weg

Was man aber auf der anderen Seite gemerkt hat: Natürlich tut RB so ein Abgang wie der von Timo Werner weh, das kann man so schnell nicht ersetzen.

Dass 0:5 der Leipziger in der Champions League gegen Manchester United will ich trotzdem nicht überbewerten. So krass war die Niederlage nicht, wie das Ergebnis aussagt: Das ist in Leipzig ein Prozess, aber der Verein ist ja auf dem richtigen Weg. Ich bin mir sicher, dass RB auch schon bald wieder die Kurve kriegt.