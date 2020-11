Kylian Mbappé verletzt? Thomas Tuchel mit Update zu PSG-Stürmer

Als Kylian Mbappé beim klaren 3:0-Sieg gegen den FC Nantes in der Ligue 1 eine Viertelstunde vor Spielende ausgewechselt wurde, mussten sich die Fans Sorgen machen.

Der Superstar des französischen Rekordmeisters verließ den Platz mit schmerzverzerrtem Gesicht, eine Verletzung war zu befürchten. Fällt nach Neymar, der nach wie vor an einer Oberschenkelverletzung laboriert, also der nächste hochkarätige Angreifer bei PSG aus? Thomas Tuchel nahm den Fans die Sorgen nach dem Spiel.

"Für mich fühlt es sich so an, als ob ich vor dem 60. Spiel der Saison stehe und nicht dem neunten. Wir hatten ein Marathon an Spielen", sagte der 21-Jährige. Es habe schlicht keine Zeit zur Erholung gegeben.