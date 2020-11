ADAC Formel 4: Bernier gewinnt - Edgar baut Führung aus - Crawford crasht

Meisterschaft in Gefahr! Bitteres Aus für Crawford

Vorentscheidung in der ADAC Formel 4? Der zweitplatzierte Jak Crawford scheidet im dritten Rennen am Lausitzring aus. Dadurch baut Jonny Edgar seine Führung aus.

Vorentscheidung in der ADAC Formel 4 (alle Rennen LIVE bei SPORT1): Am vorletzten Rennwochenende setzt sich der Gesamtführende Jonny Edgar an der Spitze ab.