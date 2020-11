Bundesliga, 6. Spieltag: SC Freiburg - Bayer Leverkusen 2:4 - Alario stark

Trotz eines frühen Rückstands feiert Bayer Leverkusen einen spektakulären Sieg in Freiburg. Die Elf von Trainer Bosz festigt damit ihren Platz in der Spitzengruppe.

Der eiskalte Argentinier drehte beim 4:2 (2:1) beim SC Freiburg die Partie mit seinem Doppelpack vor der Pause quasi im Alleingang und schoss die Werkself mitten in die Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga. Mit drei Siegen und drei Remis sind die Rheinländer erstmals seit elf Jahren nach sechs Spieltagen noch ungeschlagen - zudem gelang die Wiedergutmachung für die Europa-League-Pleite bei Slavia Prag am Donnerstag. (Service: Tabelle der Bundesliga )

Bellarabi muss auf die Bank

Gleich mit dem ersten Angriff bestrafte Höler nach tollem Pass von Lukas Kübler die anfängliche Leverkusener Lethargie. Bereits zum vierten Mal gingen die Freiburger damit in der Anfangsviertelstunde in Führung, nur die Bayern trafen in dieser Spielzeit in den ersten 15 Minuten häufiger.