Geisterspiele in der Bundesliga: Peter Peters, Olaf Schröder und Ralph Brinkhaus im CHECK24 Doppelpass

Nachdem zwischenzeitlich zumindest eine bestimmte Anzahl an Fans in die Stadien durfte, ist an Spiele mit Zuschauern allerdings erneut nicht zu denken. "Wir haben im bewiesen, verantwortlich und moderat mit der Pandemie umgehen zu können", meint Peters. "In Deutschland verhalten sich die Zuschauer sehr verantwortungsvoll, da haben sich die Vorwürfe der Kritiker nicht bestätigt. Aber auch wir sind von den neuerlichen Zahlen ein wenig überrollt worden."

Geht es dem Fußball nur um Geld?

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der SPORT1 Medien AG, formuliert im CHECK24 Doppelpass allerdings auch Fehler in dem Umgang des Fußballs im Hinblick auf Geisterspiele und sieht den Profisport in der Pflicht: "Der Fußball-Fan hat gerade ganz andere Sorgen als nicht in einem Stadion sein zu dürfen: Da geht es um Home Schooling, Kurzarbeit und Jobverlust. Doch in der Vergangenheit gab es immer wieder Aktionen, wo der Fußball die Chance vertan hat. Wenn er ein positives Signal an die Fans hätte senden wollen, dann hätte man den Fan umsonst ins Stadion lassen müssen. Der Fan denkt doch: Wofür brauchen die mich überhaupt? In der eigentlichen Diskussion geht es nur um Geld. Da hätte man etwas tun können für die Stimmung in unserem Land."