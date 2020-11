Champions League: RB Salzburg feiert Kantersieg vor Duell mit FC Bayern

Der österreichische Spitzenklub Red Bull Salzburg ist für das mit Spannung erwartete Duell in der Champions League gegen Bayern München gerüstet.

Die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch gewann die Generalprobe für das Spiel der Gruppe A am Dienstag (21.00 Uhr) gegen die WSG Tirol deutlich mit 5:0 (2:0).

"Jetzt haben wir am Dienstag eine unglaublich große Prüfung, wir sind bereit", sagte Marsch vor dem ersten Pflichtspiel des österreichischen Meisters gegen den Triple-Sieger.

Marsch hatte sein Team nach dem 2:3 in der Königsklasse bei Atletico Madrid gehörig durcheinandergewirbelt, um Kräfte für den Vergleich mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister zu schonen.

Die Partie am Dienstag findet nach der jüngsten Verschärfung der Corona-Verordnungen in Österreich ohne Zuschauer statt. Gegen Tirol waren noch 1500 Fans zugelassen. "Es ist so schade, dass wir 'Auf Wiedersehen' zu den Fans sagen mussten, schrecklich!", sagte Marsch.