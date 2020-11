FC Barcelona, Horrorzahlen in La Liga - die Mega-Krise von Barca mit Messi und Koeman

Barca strahlt momentan fast nichts von dem aus, was sie in den vergangenen Jahrzehnten zu einem stolzesten und vor allem auch erfolgreichsten Klubs der Welt gemacht hat. Wer einen Blick auf die Tabelle von La Liga wirft, der muss seinen Blick zunächst senken, um die Blaugrana zu finden.

Horrorzahlen für Koeman und Barca

So wenige Zähler hatte Barca zu diesem Zeitpunkt der Saison letztmals in der Spielzeit 2002/03 unter dem niederländischen Coach Louis van Gaal gesammelt. Damals landete der Klub am Saisonende auf einem katastrophalen sechsten Rang.

Messi ist nicht mehr die Konstante

In seinen vergangenen 14 Partien hat der sechsmalige Weltfußballer nur drei Tore erzielt - davon war keines ein sonderlich wichtiges. Seit elf Monaten hat Messi in der Fremde keinen einzigen Siegtreffer mehr erzielt und auch kein Tor, das zu einem Unentschieden führte.

Es scheint, als sei Barca mit Messi derzeit auch eine Konstante weggebrochen, auf die sie sich über Jahre verlassen konnten. Wenn die Katalanen nicht gut spielten, dann rettete sie normalerweise Messi - der auch stets in wichtigen Duellen gegen andere Top-Klubs zur Stelle war - zumindest in der heimischen Liga.

In den ersten sechs Spielen erzielte Messi aber bisher nur ein Tor. Weniger gelangen ihm nur in der vorigen Spielzeit (0), in der er aber auch die ersten vier Spiele wegen einer Verletzung verpasst hatte. Zwischen den Saison 2006/07 und 2018/19 hatte er in den ersten sechs Spieltagen immer zwischen drei und acht Toren gemacht. Eine unglaubliche Statistik, die da gerade ihr Ende findet.