Ligue 1: PSG siegt bei Nantes - Mbappé ausgewechselt

Paris Saint-Germain ist in der Ligue 1 nicht zu stoppen, feiert gegen Nantes den siebten Sieg in Serie. Kylian Mbappé wird allerdings unter Schmerzen ausgewechselt.

Ohne den verletzen Superstar Neymar ist dem französischen Meister Paris Saint-Germain eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Duell am Mittwoch bei RB Leipzig gelungen.

Beim FC Nantes siegte das Team von Trainer Thomas Tuchel am Samstagabend 3:0 (0:0). Für den Tabellenführer (21 Punkte) war es am 9. Spieltag der siebten Ligasieg in Serie. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)