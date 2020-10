Handball, HBL: Flensburg-Handewitt nach Sieg gegen Bergischen HC Erster

Die SG Flensburg-Handewitt besiegt in der HBL den Bergischen HC. Als Belohnung gibt es zumindest für eine Nacht den Sprung auf Platz eins.

Der dreimalige deutsche Meister gewann am Samstagabend beim Bergischen HC 30:25 (17:10) und setzte sich mit 10:2 Punkten an die Spitze vor den TVB Stuttgart (9:3). Im ersten Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) könnten die Rhein-Neckar Löwen (8:2) bei einem Heimsieg gegen HBW Balingen-Weilstetten vorbeiziehen. (Service: Tabelle der HBL)