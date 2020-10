RB Leipzig nach Niederlage unter Druck - Nagelsmann will Sieg gegen PSG

RB Leipzig verliert gegen Borussia Mönchengladbach das zweite Spiel in Folge. Die Ergebniskrise kommt zur Unzeit. Viel Zeit, um Dinge zu ändern, hat Nagelsmann nicht.

Erst die Klatsche in der Champions League, nun die Niederlage bei Borussia Mönchengladbach . RB Leipzig ist nach dem sehr guten Saisonstart plötzlich unter Druck.

Die Sachsen wurde sogar auf Rang drei durchgereicht, weil auch der BVB mit dem 2:0-Auswärtssieg bei Arminia Bielefeld seine Hausaufgaben machte. Das Problem für Julian Nagelsmann: Viel Zeit, um Dinge zu korrigieren, hat er nicht. Schon am Mittwoch empfängt Leipzig in der Champions League den Vorjahresfinalisten Paris Saint-Germain. (SERVICE: Die Ergebnisse der Bundesliga ).

Nagelsmann: "Wenig Zeit für Nachbesprechungen"

"Man kann immer Kleinigkeiten mitnehmen, aber wir haben auch wenig Zeit für Nachbesprechungen", erklärte Nagelsmann nach der Gladbach-Niederlage bei Sky . Der 33-Jährige stellte seine Mannschaft gegen Gladbach im Vergleich zur 0:5-Klatsche bei Manchester United auf einigen Positionen um. Unter anderem ließ er Christopher Nkunku und Emil Forsberg zunächst auf der Bank. So kam der 18-jährige Lazar Samardzic zu seinem Startelf-Debüt.

Gebracht haben die erhofften Änderungen nichts, RB tat sich sehr schwer gegen die tiefstehenden Gladbacher. Dieses Problem solle RB gegen PSG allerdings nicht bekommen. "Paris spielt anders als es Gladbach gemacht hat. Ich glaube nicht, dass die so tief stehen wie Gladbach", sagte Nagelsmann.

Sieg gegen PSG gefordert

Welche das sind, verriet der RB-Trainer nicht. Doch er wird sich etwas überlegen müssen, schließlich sollte gegen PSG etwas Zählbares her. Aktuell liegt Leipzig mit drei Punkten punktgleich hinter Paris auf Rang drei. Da Manchester United die ersten beiden Spiele gewann, sieht es aktuell so aus, als müsste sich Leipzig mit den Franzosen um den zweiten Platz in der Gruppe H duellieren.