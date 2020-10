NBA: Ex-Präsident Barack Obama rettet Saison mit LeBron James und Chris Paul

In der vergangenen NBA-Saison stand die Spielzeit wegen der Schüsse auf Jacob Blake vor dem Abbruch. Barack Obama konnte dies in einem Telefonat verhindern.

Fast hätte LeBron James seinen vierten NBA-Titel und den ersten Ring mit den Los Angeles Lakers nicht feiern können. Aufgrund der Schüsse auf Jacob Blake in Kenosha (Wisconsin) im September 2019 stand die Spielzeit kurz vor dem Abbruch.

Erst ein Telefonat zwischen Chris Paul, dem Präsidenten der Spielervereinigung NBPA, und Barack Obama rettete die Spielzeit. Dies verriet der Ex-Präsident der USA nun in LeBron James' Barbershop-Talkshow "The Shop", die am Freitag auf HBO ausgestrahlt wurde.