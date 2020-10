European Darts Championship: Viertelfinale mit Wade, Wright, White

Beim European Darts Championship in Oberhausen löst James Wade seine Viertelfinalaufgabe gegen William O'Connor souverän. Nach 14 Legs steht er im Halbfinale.

Was für eine Machtdemonstration!

James Wade gibt sich im ersten Viertelfinale des Abend keine Blöße und fliegt mit einem 10:4-Erfolg ins Halbfinale der European Darts Championship in Oberhausen. Sein Gegner William O'Connor, der seinerseits im Achtelfinale noch mit einer 10:3-Gala gegen Jamie Hughes überzeugte, war an diesem Abend von Beginn an überfordert.