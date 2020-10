FC Bayern: Hansi Flick experimentiert mit Sarr, Alaba, Choupo-Moting

Bouna Sarr erstmals Linksverteidiger

Zwei Rechtsfüße in der Innenverteidigung

In Köln ließ Flick Süle und Boateng starten, was gut klappte. Süle wird nach seinem Kreuzbandriss immer stabiler, Boateng spielte gewohnt sicher.

Lewandowski und Goretzka allein zu Haus

Um ihn zu schonen, blieb der Super-Torjäger der Bayern in München. An seiner Stelle durfte sich Eric Maxim Choupo-Moting in der Startelf beweisen.

Robert Lewandowski wurde in der vergangenen Spielzeit zum fünften Mal Torschützenkönig der Bundesliga. Der Stürmer des FC Bayern ist daher auch in dieser Saison wieder Topfavorit auf den Titel. Kann ihm in der Spielzeit 2020/21 jemand das Wasser reichen? © Imago

Fazit: Gänzlich auf Lewandowski zu verzichten, ist zu riskant und wird eine Ausnahme bleiben. Choupo-Moting kann ein adäquater Backup werden, muss sich aber erst noch an das Bayern-System gewöhnen. Martínez zeigt indes eindrucksvoll, dass man ihn immer bringen kann. Er hatte mit 78 Prozent gewonnener Zweikämpfe die beste Quote aller Spieler auf dem Platz. An einem Goretzka in Topform kommt er aber nicht vorbei.