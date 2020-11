Formel 1: Fernando Alonso will für Renault als Young Driver testen

In der Formel 1 brodelt es gerade rund um Fernando Alonso. Im Juli hatte der Spanier angekündigt, 2021 in die Formel 1 zurückzukehren. Um dafür auch adäquat vorbereitet zu sein, scheint ihm und seinem Arbeitgeber Renault jede Möglichkeit willkommen.

So will der Rennstall Alonso beim Young-Driver-Test in Abu Dhabi fahren lassen. Nach dem letzten Saisonrennen können dort Nachwuchsfahrer ein aktuelles Formel-1-Auto fahren. Wer teilnehmen möchte, darf dabei in seiner Karriere laut Reglement "nicht mehr als zwei Formel-1-WM-Rennen" bestritten haben.