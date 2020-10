Eintracht Frankfurt: Schlafmützigkeit könnte Europa kosten

Heimspiele von Eintracht Frankfurt ähneln sich in dieser Saison in den ersten 45 Minuten: Kaum Torschüsse, wenig Bewegung, viele Fehler, keine Druckphase.

Die Eintracht patzt zu häufig im eigenen Stadion!

So wurden gegen nominell durchaus schlagbare Gegner im eigenen Stadion bereits vier Zähler liegen gelassen. Ein weiterer Makel neben dieser Schlafmützigkeit: Die ambitionierte Elf von Trainer Adi Hütter lag auch in jedem dieser Heimspiele mit 0:1 zurück (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker) .

Silva und starke Joker reichen nicht

Doch das ist für ein Team, das nach Europa will und sich selbst das Potenzial für die Champions League bescheinigt, zu wenig. Trotz zahlreicher Hereingaben und engagierter zweiten Halbzeit fehlten gegen Werder der letzte Punch und die Anzahl an Topchancen.

Und genau das sind die Kleinigkeiten, die aktuell für eine Platzierung im oberen Drittel fehlen. So spielt die Eintracht seit Monaten schon nicht mehr zu null, letztmals gelang dies in der Bundesliga in der Vorsaison im Nachholspiel - ausgerechnet in Bremen (3:0). Seitdem setzte es in jeder der elf Partien mindestens ein Gegentor.