Bundesliga: Löw kommt an BVB-Chef Hummels nicht vorbei - Kommentar

In Bielefeld legte Hummels wieder eine blitzsaubere Leistung hin. In der leeren Schüco-Arena wurde erneut klar, dass der BVB-Star der Tonangeber in Schwarz-Gelb ist. "Kommt, Männer! Mehr Körperspannung!", forderte Hummels im doch sehr zähen ersten Durchgang (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga ).

Und bei gegnerischen Standards - wie zum Beispiel in der 69. Minute - gab er die klare Anweisung, wann die Abwehr einzurücken hat: "Wait, wait, wait - now!" Flügelspieler Thorgan Hazard gab er auf links sogar einen Lauf-Befehl: "Come on ... now: Go! Go! Go! Go!"