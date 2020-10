ADAC GT4 Germany am Lausitzring: Aston-Martin-Duo Heinemann und Oestreich siegt

Das Aston-Martin-Duo setzte sich in der Dunkelheit von der Pole Position startend vor der Porsche-Paarung Jan Kasperlik und Nicolaj Möller-Maden durch.

"Tim hat mir einen guten Vorsprung übergeben. Ich musste nur noch auf Sicherheit machen, keinen Fehler einbauen und dann hat das am Ende gereicht", sagte Oestreich bei SPORT1 .

"Von der Pole-Position hat man den kürzesten Weg und somit auch die beste Ausgangsposition. Es wird im Rennen aber nicht leicht werden, insbesondere da wir ja in die Dunkelheit hineinfahren", hatte Heinemann bereits vor dem Rennen prognostiziert.

Mercedes-Duo ergattert Platz drei

Der letzte Podestplatz im Rennen ging an das Mercedes-Duo Jan Marschalkowski und Hendrik Still, die die Gesamtführenden knapp hinter sich halten konnten.

Trotz Position vier haben Sandro Luca-Trefz und Julian Apotheloz jedoch mit 144 Punkten ihre Führung in der Meisterschaft souverän vor Kasperlik und Möller-Madsen verteidigt (127 Zähler).

Das nächste Rennen der ADAC GT4 Germany findet am Sonntag um 16.40 Uhr statt (LIVE im TV auf SPORT1). Am kommenden Wochenende steigt das Finale in Oschersleben.