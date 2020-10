ADAC GT Masters am Lausitzring: Audi-Duo Haase und Hofer siegen vor Mercedes

Der letzte Podestplatz bei dem turbulenten Rennen mit drei Safety-Car-Phasen ging an Porsche. Die von der Pole Position gestarteten Robert Renauer und Klaus Bachler mussten sich am Ende mit dem dritten Platz zufriedengeben.

Titelverteidiger bauen Vorsprung aus

Damit baute das Duo, welches als erstes Team in der GT-Masters-Geschichte seinen Titel verteidigen könnte, seinen minimalen Vorsprung auf Michael Ammermüller und Christian Engelhart, die als Sechster ins Ziel kamen, auf zwei Punkte aus.

Das zweite Rennen im ADAC GT Masters auf dem Lausitzring findet am Sonntag statt (ab 14.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Am kommenden Wochenende steigt das Finale in Oschersleben.