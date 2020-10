La Liga: Eden Hazard führt Real Madrid zu Sieg gegen Huesca

Der satte Schuss aus 27 Metern war erst sein zweites Ligator in mehr als einem Jahr für die Königlichen (SERVICE: Die Tabelle von La Liga ).

Sergio Ramos mit 500. Ligaspiel

Real liegt mit 16 Punkten aus sieben Spielen an der Tabellenspitze, Toni Kroos wurde gegen Huesca rund 20 Minuten vor Ende eingewechselt.

Vier Tage nach dem hart erkämpften 2:2 bei Borussia Mönchengladbach in der Champions League, bei dem Hazard eingewechselt wurde, trafen zudem Stürmerstar Karim Benzema (45., 90.) und Mittelfeldspieler Federico Valverde (54.) für Real. Für die harmlosen Gäste war David Ferreiro (74.) in dem tempoarmen Spiel erfolgreich. So reichte dem Team von Trainer Zinedine Zidane der Schongang.