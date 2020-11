NFL mit Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens live im TV, Stream, Ticker

Zwei der besten Teams der NFL, zwei langjährige Rivalen: In Woche acht treffen in der NFL die Steelers und die Ravens aufeinander. Auch auf Green Bay warten die Vikings.

Denn die Steelers bekommen es in Woche acht mit dem Erzrivalen und Divisions-Konkurrenten Baltimore Ravens zu tun. Seit Jahrzehnten liefern sich die beiden Teams epische Schlachten auf dem Football-Feld und auch dieses Jahr dürfte es wieder mächtig zur Sache gehen ( Woche acht der NFL ab 19 Uhr in den Livescores ).

Denn um an den ungeschlagenen Steelers in der AFC North vorbeizuziehen, muss Superstar Lamar Jackson seine Ravens zu einem Sieg führen. Der Spielmacher hat in der laufenden Saison erst eine Niederlage hinnehmen müssen.