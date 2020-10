Worlds: DAMWON Gaming ist neuer Weltmeister in League of Legends

Der neue Weltmeister in League of Legends kommt aus Südkorea - DAMWON Gaming!

DAMWON Gaming tritt in die Fußstapfen von SK Telecom T1 und Samsung Galaxy. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren der Titel nach China ging, sicherte sich die LCK erstmals nach 2017 den WM-Titel. Das letzte verbliebene Europäische Team, G2 Esports, flog bereits im Halbfinale gegen den späteren Worlds-Champion raus.

Duelle auf Augenhöhe

Obwohl das Ergebnis von 3:1 eine vermeintlich eindeutige Sprache spricht, spielten Suning und DAMWON in jedem Match auf Augenhöhe. Während DAMWON im ersten Aufeinandertreffen am Ende die Oberhand behalten konnte, glich die zweite Partie einem waschechten Stomp. Insbesondere der Penta-Kill von Sunings-Top-Laner Bin setzte dem Ganzen die Krone auf.

Das vierte Aufeinandertreffen entwickelte sich hingegen exakt so, wie schon die letzte Partie zwischen DAMWON und G2 Esports. Der koreanische Vertreter dominierte beinah durchgehend und gewann am Ende mühelos den wichtigsten Wettbewerb in League of Legends.