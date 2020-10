BVB ohne Erling Haaland - Sebastian Kehl spricht über Gesundheitszustand

Kehl geht von Haaland-Comeback in der Champions League aus

Die Dortmunder treten am Mittwoch in der Königsklasse beim FC Brügge ein. Haaland ist in der laufenden Saison mit acht Toren in neun Pflichtspielen Dortmunds Toptorjäger. Allein in der Bundesliga traf der 20 Jahre alte Angreifer in den ersten fünf Spielen fünfmal.