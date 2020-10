2. Bundesliga: Braunschweig - FCN, Aue - Kiel, SCP - Regensburg, Osnabrück - SVS

In der 2. Bundesliga verliert der 1. FC Nürnberg in letzter Minute gegen Braunschwieg. Holstein Kiel kann vom Punktverlust des HSV nicht profitieren. Osnabrück jubelt.

Vorsprünge bleiben für Altmeister 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga ein Fluch.

Eintracht schlägt gegen Nürnberg zurück

Die Eintracht bewies sechs Minuten nach Wiederanpfiff durch den Ausgleich von Martin Kobylanski enorme Effizienz in der Chancenverwertung. Nick Proschwitz (90.+3) machte den zweiten Saisonsieg der Platzherren per Foulelfmeter perfekt.

Nürnberg hatte sich die Pausenführung im Duell der Ex-Meister ungeachtet der Mängel in Braunschweigs Defensive durch Einsatz und seinen strukturierteren Aufbau verdient. Im zweiten Durchgang konnte die Mannschaft von Robert Klauß allerdings nicht mehr daran anknüpfen und geriet unter Druck.

Die Highlights der Samstagsspiele am Sonntag ab 9 Uhr in Hattrick Pur - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

Kiel verpasst Anschluss an HSV

Holstein Kiel hat die Gunst der Stunde nicht nutzen und den Rückstand auf Tabellenführer Hamburger SV nicht verkürzen können. Am sechsten Spieltag holten die Norddeutschen, die ab der 14. Minute nach einer Roten Karte für Phil Neumann in Unterzahl spielen mussten, bei Erzgebirge Aue allerdings ein 1:1 (1:1).

Am Freitag war der HSV im Hamburger Derby gegen den FC St. Pauli über ein 2:2 nicht hinausgekommen und führt mit fünf Punkten Vorsprung vor Kiel (11 Zähler) die Tabelle an.

Der CHECK24 Doppelpass mit Peter Peters und Markus Krösche am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Florian Krüger (2.) hatte die Sachsen vor 500 Zuschauern in Führung geschossen, doch Janni-Luca Serra (9.) sorgte für den raschen 1:1-Gleichstand. Neumann rammte im Kopfballduell seinem Gegenspieler John-Patrick Strauß den Ellbogen ins Gesicht, nach Intervention des Assistant Video-Referees (VAR) in Köln gab es statt des gelben den roten Karton für den Abwehrspieler.

Nach der ereignisreichen Anfangsphase verflachte das Spiel im weiteren Verlauf. Aue hatte zwar in Überzahl deutlich mehr vom Spiel, konnte allerdings keine entscheidenden Offensivakzente setzen.

Osnabrück klettert nach oben

Mit ihrem zweiten Saisonsieg haben sich die Remiskönige des VfL Osnabrück in die Spitzengruppe vorgearbeitet. Die Niedersachsen bezwangen nach vier Unentschieden in den ersten fünf Spielen den SV Sandhausen mit 2:1 (2:0) und kletterten mit zehn Punkten auf den dritten Rang. Die Sandhäuser müssen sich nach der dritten Pleite im dritten Auswärtsspiel nach unten orientieren.

Ein Doppelschlag der Abwehrspieler Timo Beermann (42.) und Bashkim Ajdini (45.) kurz vor der Pause brachte die Gastgeber im Geisterspiel an der Bremer Brücke entscheidend in Führung. Das erste Auswärtstor der Gäste durch Kevin Behrens (61.) änderte nichts mehr.

Beim 1:0 profitierte Innenverteidiger Beermann von einem Doppelfehler der Sandhäuser Abwehr: Bei einer hohen, eher planlosen Flanke von Ken Reichel zögerte Torhüter Martin Fraisl mit dem Herauslaufen, und Diego Contento klebte beim Kopfballduell mit Beermann am Boden.

Drei Minuten später sah Contento erneut schlecht aus, als er großen Abstand zu Ajdini hielt, der nach einem Solo von der Strafraumgrenze traf. In den ersten 40 Minuten hatte sich Osnabrück in einem hart umkämpften Spiel mit vielen Ballverlusten schwer getan. Nach dem Anschlusstreffer drängten die Gäste auf den Ausgleich: Ein Kopfball von Robin Scheu landete an der Latte (72.).