Bundesliga: Hertha BSC - VfL Wolfsburg live im TV, Stream, Ticker

Am Sonntag ( Bundesliga: Hertha BSC - VfL Wolfsburg um 18 Uhr im LIVETICKER ) trifft er mit Hertha erstmals wieder auf den VfL - und dabei kann Labbadia einen Meilenstein setzen. Der 100. Bundesligasieg als Trainer ist möglich, doch Gefühle wie "Genugtuung" oder "Stolz" stehen bei Labbadia hinten an. "Der Sieg würde mir viel bedeuten, aber nicht wegen der Marke", sagte der 54-Jährige: "Der Mannschaft würde er guttun, uns allen würde er guttun."

Die neureiche Hertha, die mit großen Ambitionen in die neue Saison gestartet war, hat vier Mal in Folge verloren und blickt eher in den Abstiegs-Abgrund als in Richtung Europacup.