Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig 1:0 - Wolf trifft

Ihm sei nach seinem Treffer in der 60. Minute "ein Stein vom Herzen" gefallen, meinte Wolf bei Sky : "Ich habe fast eineinhalb Jahre auf so einen Moment warten müssen. Ich freue mich, dass heute der Knoten geplatzt ist."

Wolf kennt keine Gnade mit Ex-Kollegen

"Ich freue mich für ihn als Mensch, dass er ein Tor geschossen hat", sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann, "weil er eine nicht so gute Phase in der Bundesliga hatte, seitdem er in Deutschland spielt. Ob er das jetzt unbedingt gegen uns machen musste ... - aber das ist sein Job. Er wird meines Wissens von Gladbach bezahlt, demnach sollte er auch versuchen, für Gladbach Tore zu schießen."

Wolf nach Remis gegen Real Madrid in der Kritik

Beim 2:2 gegen Real Madrid in der Champions League wurde Wolf in der Schlussphase eingewechselt, und musste sich hinterher für teils schlampig ausgespielte Konter einige kritische Worte anhören. Dennoch warf ihn Trainer Marco Rose gegen Leipzig von Beginn an ins kalte Wasser, erstmals seit dem ersten Spieltag stand Wolf bei den Fohlen wieder in der Startelf.