Bundesliga: FC Augsburg - Mainz 05 3:1, Andre Hahn mit Doppelpack

Der FSV Mainz 05 rutscht immer tiefer in die Krise.

Der FCA ging durch einen sehenswerten Fallrückzieher von Ruben Vargas in der 40. Minute in Führung. Der kurz zuvor eingewechselte Karim Onisiwo glich in der 64. Minute aus. Andre Hahn gelangen spät die Treffer zum 2:1 (80.) und 3:1 (90.+1). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)