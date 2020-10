Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen nur remis

Josh Sargent (51.) traf für die Bremer, die erneut ihre Auswärtsstärke bewiesen - nur eine der vergangenen zehn Partien in der Fremde ging verloren.

Die Frankfurter, für die Andre Silva (65.) den Ausgleich erzielte, schafften es nicht, Wiedergutmachung für die 0:5-Klatsche bei Bayern München in der Vorwoche zu betreiben (Service: Spielplan & Ergebnisse der Bundesliga ).

"Das 0:1 kam aus dem Nichts. Danach haben wir aber super gekämpft und super Chancen gehabt. Es ist etwas nervig, aber wir müssen es so annehmen", haderte Frankfurts Stürmer Bas Dost. Er war vor allem mit dem 0:1 unzufrieden - und hatte ein Foul des Vorlagengebers Christian Groß am Niederländer erkannt vor dem Gegentreffer. "Er fällt komplett auf mich rauf. Sicher muss man das nicht pfeifen, aber der Schiri hat sich gegen mich entschieden."

Werders Groß atmet durch

Der defensive Mittelfeldspieler atmete durch. "Wir hätten den einen oder anderen Nadelstich noch setzen können. Aber das Unentschieden ist okay für uns. Frankfurt ist immer ein schweres Auswärtsspiel", fand Mittelfeldspieler.

Für Kohfeldt schloss sich mit der Partie ein Kreis. Vor drei Jahren, am 30. Oktober 2017, war er zum Cheftrainer bei Werder aufgestiegen - sein erstes Pflichtspiel verlor Kohfeldt damals 1:2 in Frankfurt. (Service: Tabelle der Bundesliga )

Hütters Elf ideenlos zu Beginn

Doch in der Frankfurter Arena regte sich erstmal wenig. Die Elf von Adi Hütter startete nach dem Debakel in der Vorwoche ideenlos, vertändelte im Offensivspiel oftmals leichtfertig den Ball und tat sich vor leeren Rängen schwer. Erstmals in dieser Spielzeit musste die Eintracht aufgrund der gestiegenen Corona-Fallzahlen ein Heimspiel ohne Zuschauer austragen. "Die erste Hälfte war zu pomadig, da hatten wir auch kaum Eins-gegen-Eins-Situationen. Das wurde erst nach dem Gegentor besser", krisitierte Frankfurts Sebastian Rode.