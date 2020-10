Weston McKennie über Juventus Turin, Cristiano Ronaldo und Buffon

"Am Anfang habe ich gedacht, ja, es ist nur ein Leihgeschäft und es fühlt sich vielleicht wie ein einjähriger Probedurchlauf an", erklärte der Nationalspieler im Interview mit Sports Illustrated. Doch dieses Gefühl schüttelte McKennie, für den eine Kaufoption in Höhe von 18,5 Millionen Euro verankert ist, schnell ab.