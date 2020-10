Formel 1: Sebastian Vettel äußert sich zu Material-Spekulationen

In TV-Interviews nach dem Rennen formulierte der scheidende Ferrari-Pilot ziemlich unverhohlen, es sei ja "offensichtlich", dass "das andere Auto", also das von Charles Leclerc, "deutlich schneller" führe.

Identische Voraussetzungen? Vettel geht davon aus

Vor dem einzigen Training in Imola, bei dem der Heppenheimer die zwölftbeste Zeit fuhr, wurde Vettel erneut angesprochen.

"Ich gehe auch davon aus, das fasst die Situation gut zusammen", erklärte der viermalige Weltmeister: "Ich fahre das Auto so, wie ich in meiner gesamten Karriere gefahren bin. Ich versuche alles, um so schnell wie möglich zu sein."