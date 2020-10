Bundesliga: Schalke 04 - VfB Stuttgart 1:1, Team von Manuel Baum bleibt sieglos

Der FC Schalke 04 geht gegen Stuttgart in Führung, kann aber auch die nicht in über die Zeit bringen. Damit geht die erschreckende Serie der Königsblauen weiter.

Der FC Schalke 04 wartet in dieser Saison weiter auf den ersten Sieg. (Service: Spielplan & Ergebnisse der Bundesliga )

Die Königsblauen konnten zwar am 6. Spieltag erstmals seit viereinhalb Monate wieder mit einer Führung in die Pause gehen, für einen Sieg gegen den VfB Stuttgart reichte aber auch das nicht. (Service: Tabelle der Bundesliga )

Schalke bleibt damit zum 22. Mal in Folge ohne Sieg - nur die Rekordverlierer von Tasmania Berlin waren vor 55 Jahren noch länger erfolglos (31). Zudem legten die Gelsenkirchener ihren schlechtesten Saisonstart seit 1967 hin. Mit zwei mageren Punkten sind sie Vorletzter der Bundesliga-Tabelle, während die Schwaben zumindest über Nacht auf Platz vier klettern.

Uth sieht positive Ansätze

Trotz des erneuten Rückschlags sah Uth auch positive Ansätze. "Wir haben mutig hinten raus gespielt und viel riskiert", sagte der 29-Jährige. "Darauf müssen wir aufbauen. Wir müssen genauso weitermachen. Wenn wir weiter so hart arbeiten, klappt es auch irgendwann mit dem Sieg."

Der CHECK24 Doppelpass mit Peter Peters und Markus Krösche am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Uth gibt Comeback für Schalke

Da die Gäste aber ihre Überlegenheit zunächst nicht in Zählbares ummünzen konnten., waren es die Schalker, die durch das erste Bundesliga-Tor des erst 19-Jährigen Malick Thiaw in Führung gingen (30.). Mit dem 1:0 für Schalke ging es dann auch in die Pause.