Vuelta: Primoz Roglic gewinnt 10. Etappe und erobert Rotes Trikot

Der Tour-Zweite vom Team Jumbo-Visma setzte sich am Freitag nach 185 km von Castro Urdiales nach Suances durch und schlüpft damit ins Rote Trikot des Führenden: Roglic ist nun exakt zeitgleich mit dem Ecuadorianer Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), wegen der besseren Einzelergebnisse geht er offiziell als Spitzenreiter ins Wochenende.

Auf der 11. Etappe am Samstag sind die Kletterer gefordert. Über 170 anspruchsvolle Kilometer geht es von Villaviciosa nach Alto de la Farrapona, der Sieger wird bei einer Bergankunft ermittelt.

Roglic mit souveränem Sieg

Am Freitag hatten sich auf dem über weite Strecken ebenen Teilstück einige Ausreißer versucht, sie wurden aber allesamt recht schnell wieder gestellt. So lagen die Klassementfahrer in der Spitzengruppe, als das Feld die abschließende Rampe nach Suances erreichte.