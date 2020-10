Christian Seifert fordert Klubs in der Coronakrise zum Sparen auf

"Es wäre schon sehr optimistisch, jetzt noch davon auszugehen, dass in der laufenden Saison in großem Stil Zuschauereinnahmen fließen", sagte der Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL) dem Handelsblatt: "Jeder Klub ist in diesen Tagen gut beraten, die Fixkosten zu drücken. Und dazu gehören auch die Personalkosten."