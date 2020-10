Formel 1: Franz Tost von AlphaTauri fordert weniger Gehalt für Fahrer

Die Formel-1-Fahrer verdienen deutlich mehr als der Rest der Mitarbeiter in der Königsklasse © Imago

Aufgrund der Coronakrise verdienen Teams und Mitarbeiter in der Formel 1 deutlich weniger, nicht aber die Fahrer. Ein Missstand, den Teamchef Franz Tost ändern will.

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost hat sich angesichts der Coronakrise für eine radikale Gehaltsdeckelung der Fahrer in der Formel 1 ausgesprochen.

"Sie verdienen viel zu viel Geld. Es sind keine Zuschauer erlaubt, die FOM (Formula One Management; d.Red.) verdient weniger Geld, und die Teams verdienen weniger Geld. Ich sehe keinen Grund, warum die Fahrer nicht auch weniger bekommen sollten", sagte Tost am Freitag in Imola.