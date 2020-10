DEL: Nürnberg Ice Tigers sagen für DEL-Saison zu

Nach einem Kraftakt können die Nürnberg Ice Tigers für die kommende DEL-Saison zusagen. Ein großes Lob geht an einen Sponsoren und die Spieler.

Die Nürnberg Ice Tigers haben eine "definitive" Zusage für ihre Teilnahme an der geplante kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) abgegeben.

Dies sei das Resultat eines "riesigen Kraftakts aller Partner, Mitarbeiter und unserer Mannschaft in den vergangenen Monaten", teilte Geschäftsführer und Hauptgesellschafter Wolfgang Gastner am Freitag mit. Die Vorbereitung solle am 1. Dezember beginnen.