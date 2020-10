Korruptionsprozess: Freispruch für Al-Khelaifi - Valcke erhält Bewährungsstrafe

Nasser Al-Khelaifi kommt um eine Hafstrafe bei einem Prozess in der Schweiz herum. Auch der frühere FIFA-Generalsekretär Jerome Valcke kommt glimpflich davon.

Der frühere FIFA-Generalsekretär Jerome Valcke und Paris Saint-Germains Präsident Nasser Al-Khelaifi sind im Korruptionsprozess in der Schweiz um mehrjährige Haftstrafen herumgekommen.

Al-Khelaifi wurde am Freitag vom Bundesstrafgericht in Bellinzona freigesprochen, Valcke erhielt in einem angehängten Verfahren eine Bewährungsstrafe.