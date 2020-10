European Darts Championship mit Petersen, de Sousa, Aspinall, Wade

Bei der Darts-EM in der König Pilsener Arena in Oberhausen gewinnen William O'Connor und Devon Petersen ihre Achtelfinals.

O'Connor ließ dem Engländer Jamie Hughes im Modus "best of 19 legs" beim 10:3 überhaupt keine Chance, Petersen kämpfte Martijn Kleermaker (Niederlande) in einem spannenden Match mit 10:8 nieder (Spielplan und Ergebnisse des European Darts Championship).