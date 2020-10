Hans-Joachim Watzke über Finanzlage bei Borussia Dortmund und Albtraum

Es gebe zwar noch keinen Grund zur Panik: "Wir sind durchfinanziert. Egal, was passiert." Doch der 61-Jährige weiß, dass die Situation wenig erbaulich ist. Die derzeitige Finanzlage gestalte sich "wie ein Albtraum, den ich mir so nie hätte vorstellen können", meinte der BVB-Boss.

Watzke: Keinerlei Infektionsgefahr bei Bundesliga-Spielen

Selbstverständlich werde man sich der an oberster Stelle gefällten Entscheidung fügen und auf Zuschauer verzichten. "Wir können uns ja nicht von der Gesamtlage in Deutschland lösen. Die Gesundheit der Menschen geht vor." Watzke betonte jedoch auch ausdrücklich, dass "bislang von den Spielen der Bundesliga keinerlei nachweisliche Infektionsgefahr ausgegangen" sei. Der Fußball habe mit seinem Konzept eine Vorbildfunktion ausgeübt - was ihm in der Diskussion zu kurz gekommen sei.