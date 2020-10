Bundesliga: FC Bayern und Borussia Dortmund live im TV, Stream, Ticker

Am sechsten Spieltag der Bundesliga finden am Samstagnachmittag vier Spiele statt. Unter anderem mit dabei sind Borussia Dortmund und der FC Bayern.

Am Samstagnachmittag kämpfen der FC Bayern und Borussia Dortmund wieder um die Tabellenspitze - wenn auch nur im Fernduell. Die beiden punktgleichen Topteams können Spitzenreiter RB Leipzig zumindest vorübergehend vom Platz an der Sonne stoßen.

Für den Rekordmeister aus München geht es dabei am sechsten Spieltag zum Auswärtsspiel nach Köln. ( Bundesliga: 1. FC Köln - FC Bayern am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER )

Kommt Köln ausgerechnet gegen Bayern aus der Krise?

Seit der Niederlage gegen Hoffenheim am zweiten Spieltag hat die Mannschaft von Hansi Flick jedes Pflichtspiel gewonnen. Zuletzt beim 2:1-Sieg in der Champions League bei Lokomotive Moskau.

"Das war ein Arbeitssieg, den wir auch so abhaken. Wir haben jetzt sieben Spiele in Folge gewonnen, das vergisst man schnell", sagte Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem Köln-Spiel. (Service: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga )

Die Kölner erwartet der Bayern-Coach kämpferisch: "Jede Mannschaft versucht, gegen uns so gut wie möglich auszusehen. Es gibt nichts leichteres als eine Mannschaft zu motivieren, die gegen Bayern München spielt. Sie werden fighten und die Tugenden zeigen, die wichtig sind - wie in die Zweikämpfe gehen."

Dortmund zu Gast in Bielefeld

Neben den Bayern tritt auch der punktgleiche BVB am Samstagnachmittag an. Die Dortmunder sind zu Gast auf der Bielefelder Alm. ( Bundesliga: Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER )

Nach dem glanzlosen 2:0-Sieg über Brügge in der Champions League erhoffen sich die Borussia-Fans mehr Offensivpower in der Bundesliga. Die Schwarz-Gelben zeichnen sich in der Liga bisher aber vor allem durch ihre herausragende Defensive aus. In fünf Spielen blieben sie viermal ohne Gegentor.